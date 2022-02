Cartoni di nylon dalla Tasmania

Cartoon animati per un pubblico adulto non certo consigliati ai bambini: occhi sporgenti e scene folli. Violento, surreale, inatteso il lavoro passato più conosciuto di COLGRAVE mentre ora, dopo essere diventato papà, il famoso regista tasmaniano che ha sposato una costumista del make-up a Melbourne con l'ultima animazione (frame by frame in After ettects) intitolata NYLONS, sciorina bolle d'aria colorate, simpatici aquiloni e mongolfiere affamate... che piacciono anche ai bambini. Arcobaleni musicati dal creativo e facciotte fiabesche su palloncini gonfiabili che ad un tratto si imbattono nei predatori... Il suo mondo segreto è come quello dell'aquilone di Charlie Brown che cade e soccombe sempre. Una leggerezza che piomba nell'oscuro. Ma chi è FELIX COLGRAVE? Un regista trentenne provvisto di una testa priva di corpo animata grazie a una penna infilata nel collo. COLGRAVE confida nella scienza perché un giorno innesterà la sua testa su un albero. FELIX, in fine, rinuncerà all'arte per concentrarsi sulle noci finalmente sviluppatesi sullla pancia e sul suo culo...

