"Caso e immaginazione" con l'Orso d'Argento a Rimini

Il nuovo cinema giapponese sul tema dell'imprevisto in storie minimali di vita che sembrano lasciate al caso ma casuali non sono, mai. La ruota della fortuna (“caso e immaginazione” in lingua originale) tra cuore e sorte. 4 donne tentano la roulette dell'amore e del dolore, dove il male e il bene sembrano intrecciarsi in modo geometrico, a Tokyo. SLIDING DOORS del Sol Levante come in una NOUVELLE VAGUE d'Oriente. Conversazioni minuziose e chirurgiche in un rondò erotico lungo 3 atti incrociati.

fz