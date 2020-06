Cinema fuori: Rimini e Santarcangelo ripartono dal vivo

Il grande schermo e la 7^ Arte fanno da apripista al ritorno dello spettacolo in spiaggia e in città torna “il live” in presenza perché “il remoto” diventi passato, remoto... per sempre. Certo anche all'aperto i posti saranno contingentati e in sicurezza ma gli spazi permetteranno nuovi orizzonti alle rassegne cinematografiche e ai festival storici (Santarcangelo Teatri, Bellaria Film, Cartoon Club e Amarcort, spazi mostre al Meeting 2020 che sarà al Palacongressi). L'Associazione Palloncino Rosso gestirà le arene Agostiniani, Darsena e Colonia Bolognese. Nuove location al Piazzale dell'Acqua, Ex Magazzini Enel e Podere dell'Angelo. Fellini troverà spazio agli Agostiniani in collaborazione con Istiuto Luce e Cineteca di Bologna. La Darsena vara un MAXISCHERMO d'autore con tutte le prime in uscita e bloccate dal lockdown, programmazione a cura di Giometti Befane, Fulgor e Notorius. Vela Illuminata, rassegna itinerante, a San Giuliano la storia continua... Cinema sotto le Stelle a Santarcangelo rivive lo Sferisterio e la mitica Associazione Dogville continuerà a portare pellicole di qualità in Romagna guardando al Festival del Teatro.

fz