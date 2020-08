Compagnia della Fortezza 30° in Naturae (II Quadro)

SRV_FORTEZZA_TEATRO_VOLTERRA_14

Luogo e realizzazione dello spettacolo nel padiglione dell'ex Salina di Stato ancora in funzione nella produzione del sale puro; secondo quadro: principio vitale e gesto teatrale in SITE SPECIFIC di una nuova genesi dopo il primo quadro in carcere a Volterra. Una produzione Carte Blanche con il sostegno del MiBACT insieme alla Casa di Reclusione di Volterra, comune e Regione Toscana. Replica della performance domani 9 agosto. Iniziative collaterali sono il bookshop tematico in libreria L'Araldo tra testi e oggetti vintage sulla compagnia. Omaggi di Rai Radio 3 e dal 26 settembre l'inaugurazione dell'Archivio Storico con la mostra fotografica DENTRO LA STORIA di Stefano Vaja.

