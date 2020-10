Con Roberto Mercadini, è ripresa la Rassegna Teatrale a Serravalle

Artista giocoliere della parola Roberto Mercadini, entra nelle pieghe del capolavoro di Melville e lo restituisce al pubblico dopo averlo fatto suo: “Moby Dick – dice - non racconta una storia, non è un romanzo, forse neppure un libro; è un mostro che sta fra gli altri volumi, come il leviatano bianco sta in mezzo alle altre creature”.

Torna la rassegna teatrale dell'Auditorium Little Tony, riprende anche Rassegna Teatrale per bambini e famiglie - "Piccoli Sguardi” della domenica. La direzione del Mulino di Amleto, Marco Mussoni, Matteo Giorgetti, Beppe Chirico nello spettacolo di narrazione e clownerie “Zuppa di favole”