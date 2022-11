Con Salemme il Golfo di Napoli a Forlì

“Napoletano?” è il titolo che nasce da una battuta di scena della commedia di Salemme “E... fuori nevica” in cui la napoletanità verace e anagrafica (da Pulcinella) è attestata dalle prove di fare una pizza, cantare e bere caffè bollente, devozione a San Gennaro e via dicendo... controprova: tifo per il Napoli e il ragù di mammà. Pregiudizi speciali, però, riservati alla sola cultura napoletana perché a nessuno verrebbe in testa di chiedere a un pugliese di provare a fare un piatto di orecchiette!?