Concorso “Insieme contro l'uso dei bambini soldato”: a Villa Manzoni premiati i ragazzi della scuola media

Solo nel 2020 ci sono stati 8500 giovanissimi che sono stati impiegati in zone di guerra. Il concorso indetto dall'associazione Silvana Arbia vuole proprio educare i giovani della Repubblica su ciò che sta succedendo a molti bambini nel mondo. I ragazzi hanno partecipato con disegni e lettere in cui hanno raccontato e denunciato una realtà di cui hanno solo sentito parlare. A tutti loro è stato consegnato un attestato di partecipazione, e i lavori migliori hanno ricevuto un riconoscimento particolare. Dalla fondazione è stata anche indetta una lotteria per raccogliere fondi in aiuto delle zone meno fortunate, i cui biglietti vincenti sono stati estratti quest'oggi. Alla premiazione era presente anche Don Feliciano (vedi l'intervista), un prete della diocesi di Kole in Congo, che con l'aiuto di San Marino ha costruito diverse aule scolastiche a Kukundo, e durante la cerimonia ha raccontato ai ragazzi la realtà in cui ha vissuto, rinnovando i ringraziamenti ai sammarinesi per la sensibilità da loro dimostrata e rinnovando la richiesta di aiuti.