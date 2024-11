Da Cesena a Sanremo Giovani, il sogno delle Synergy con il singolo 'Fiamma'

Saranno in gara a Sanremo Giovani, in onda su Rai2 dal 12 novembre, e da oggi è disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica il loro nuovo singolo, 'Fiamma', pubblicato dall'etichetta Yourvoice Records: a firmarlo sono le Synergy, un duo 'made in Cesena' formato da Aurora Mina Cortes, 24 anni, e Lucia Battistini, 25.

'Fiamma' è un brano R'n'B che unisce sonorità classiche a influenze moderne, creando un'atmosfera calda e avvolgente. La canzone esplora il tema dell'amore, ponendo l'accento sull'importanza del benessere emotivo in una relazione. "La performance che faremo sul palco di Sanremo Giovani rappresenta per noi un passo significativo, riusciremo a portare il nostro messaggio a un pubblico più ampio", commenta il duo.

Aurora Mina e Lucia si sono conosciute lavorando in un bar e hanno scoperto la comune passione per la musica, dando vita al progetto Synergy. Il videoclip di 'Fiamma', diretto da Marco Giorgi, è stato girato a Bellaria (Rimini): le riprese si sono svolte tra lo studio di registrazione, dove la canzone è stata creata, e una vecchia fornace adornata da un graffito che ritrae Lauryn Hill, omaggio a una delle figure più influenti dell'R'n'B.