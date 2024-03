Con lo spettacolo “Di donne e di pene” Patrizia Bernardi attrice e cofondatrice di Teatri di Vita e della compagnia: riflessi, porta in scena un viaggio nei pensieri di una donna matura, negli anni compresi tra lockdown e guerra. Una prospettiva diversa per una riflessione tra confessione intima e dialogo pubblico, tra serio e comico, un po' monologo un po' stand up.

Nel video l'intervista a Patrizia Bernardi, attrice.