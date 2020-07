Donnavventura: domenica la puntata girata a San Marino

Ufficializzata la data di messa in onda della puntata di Donnavventura che ha come protagonista la Repubblica di San Marino: sarà visibile su Rete4 domenica 5 luglio alle 14. Le quattro reporter dell’edizione 2020 dello storico programma, si sono trovate immerse nelle numerose esperienze che offre San Marino, divenendo promotrici di bellezze e peculiarità del territorio. Per le giovani protagoniste di Donnavventura l’incontro con realtà locali, piccoli produttori enogastronomici ed escursionisti. “Le ragazze di Donnavventura - sottolinea il Segretario al Turismo - si apprestano ad essere ambasciatrici delle tante opportunità che il nostro territorio sa offrire".