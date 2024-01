Un emiliano e un romagnolo, che giocano in casa tra Piazza Santo Stefano di Bologna e Bertinoro di Forlì-Cesena, tutta la regione in Ciao (e un Califfo). Il mitico motorino è solo un modo per sopire rancori e ridestare amori adolescenziali “on the road”. Il film azzera completamente il trattino che divide L'Emilia dalla Romagna, 'slow', ai “cinquanta all'ora...”.