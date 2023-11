È morto il professor Pedrocco, contribuì alla nascita del Museo dell'Emigrante

È morto lo storico Giorgio Pedrocco che per oltre due decenni ha collaborato con gli istituti culturali di San Marino, come dimostrano le tante pubblicazioni sulla storia materiale della Repubblica, dove ha contribuito anche alla realizzazione del Museo dell'Emigrante. Pedrocco – 84 anni – è stato docente di Storia della tecnica e della scienza e di Storia delle innovazioni tecnologiche, prima all'Università di Urbino, poi all'Università di Bologna.

Dal 2018 al 2021 Pedrocco ha curato una trilogia, in collaborazione con la Sums, dedicata ad alcuni aspetti di recente storia sammarinese. “Pellicole a San Marino” è l'ultimo volume che narra il periodo in cui San Marino fu set di numerose produzioni cinematografiche.

"Giorgio Pedrocco ha tanti amici a San Marino che lo ricorderanno con affetto!" scrive la Biblioteca di Stato di San Marino sul suo profilo Facebook.

Cordoglio espresso anche dall’Università degli Studi di San Marino che lo ricorda per l’impegno, la professionalità, l’umanità e la cultura nell’ambito del Consiglio scientifico del Centro Studi Permanente sull’Emigrazione - Museo dell’Emigrante, che ha contribuito a fondare.