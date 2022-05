Esc, prima semifinale: “Abbiamo bisogno più che mai di arte”

Si è alzato il sipario, al Pala Olimpico di Torino, sulla 66esima edizione dell'Eurovision Song Contest, riportato in Italia dopo al vittoria lo scorso anno dei Maneskin e trasmesso in diretta anche su San Marino Rtv, canale 831 del digitale terrestre, e in streaming dal sito sanmarinortv.sm, con commento di Lia Fiorio e Gigi Restivo. Poco più di due ore di spettacolo: veloce, senza concessioni a pause non necessarie. Uno show d'impatto. E alla fine in 10 conquistano la finale di sabato (non in ordine di classifica): Svizzera, Armenia, Islanda, Lituania, Portogallo, Norvegia, Grecia, Ucraina, Moldavia, Olanda.

Dopo il saluto dei tre conduttori - Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan - ("Ciao Italia, ciao Torino. Abbiamo bisogno più che mai di arte. La musica ha potere di unire le persone"), è stata l'Albania ad aprire la gara con Ronela Ajati, la prorompente cantante diventata simbolo del body positivity. Molto atteso era il gruppo ucraino dei Kalush, tra i favoriti alla vittoria finale. Tra chi vuole stupire (la Norvegia con i Subwoolfer, il volto nascosto da maschere gialle, la Moldavia con gli scatenati Zdob şi Zdub & Advahov Brothers) e chi si concentra sull'esibizione come l'elegante S10 in rappresentanza dell'Olanda e le tre sorelle islandese delle Systur, lo show procede spedito. Emoziona Diodato che due anni fa si esibì con la sua “Fai Rumore” in un'Arena deserta e oggi si riprende in parte quello che gli era stato tolto dalla pandemia, con il pubblico che canta con lui. Dardust, invece, trasforma il Pala Isozaki in una discoteca, con l'omaggio alla dance italiana che ha fatto il giro del mondo. Giovedì la seconda semifinale, con gli altri dieci artisti che conquisteranno la serata di sabato. In gara anche Achille Lauro per San Marino. E San Marino Rtv sarà ancora in diretta.