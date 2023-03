EU Film Festival: pellicole da 19 Paesi

Un mese di proiezioni al Concordia, da oggi al 27 aprile. Su iniziativa della Delegazione dell'UE presso San Marino, la rassegna si anima con il contributo di 19 Ambasciate di Stati membri dell'Unione Europea. Da ciascuna un film, spaziando per stile e portata, nell'obiettivo comune di celebrare i valori europei condivisi. Dramma e thriller, ma anche commedia e pellicole per bambini, documentari e film storici; temi forti come le persecuzioni, l'integrazione e l'immigrazione, la pace.

“Un Festival importante, un Festival che offre proposte diverse di una Europa molto grande – spiega il Responsabile Arti Performative degli Istituti Culturali, Vito Testaj - ma anche molto unita nel trovare filoni narrativi e di racconto attraverso l'arte cinematografica, che avranno sicuramente qualcosa da insegnare a tutti gli spettatori. La curiosità di scoprire questi film dovrà essere accompagnata anche da un po' di pazienza: i film saranno in lingua originale sottotitolati in italiano, quasi tutti, alcuni con sottotitoli in lingua inglese”. Film da 19 Paesi, si diceva, naturalmente c'è l'Italia: “C'è l'Italia, che ha aderito con entusiasmo a questa proposta e presenterà un film duro, un film difficile (Il Legionario, di Hleb Papou), ma sicuramente capace di far riflettere”.

Nel video, l'intervista a Vito Testaj, Responsabile Arti Performative – Istituti Culturali