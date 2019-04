Eurovision Song Contest: San Marino canterà per ultima nella prima semifinale

A Tel Aviv, il team che sta preparando l'Eurovision Song Contest numero 64 ha annunciato l'ordine di esibizione delle nazioni in gara: San Marino canterà per ultima nella prima semifinale. "A San Marino non era mai stato concesso il privilegio, perchè di questo si tratta, di cantare per ultimi in semifinale, commenta il capodelegazione Alessandro Capicchioni. Esibirsi in fondo alla scaletta aiuta infatti i concorrenti in termini di visibilità e dunque di televoto. "Stiamo facendo uno straordinario lavoro di gruppo. Anche il contributo del nostro creative director Nick Marianos per il palco é stato fondamentale per questa decisione di posizionarci per ultimi, una decisione che premia il nostro lavoro".

Il Dg Carlo Romeo ha dichiarato "Ottima notizia. Non avevamo mai avuto questa opportunità in precedenza e il team sta facendo un grandissimo lavoro. In più vedo che si divertono preparando Tel Aviv e questo é un bel segnale. Ho trovato molta allegria a Istanbul negli studi dove veniva registrato il video di Serhat. Posso comunque dire che da parte nostra le sorprese non sono ancora finite. San Marino all'Eurovision 2019 ha ancora un paio di altre idee in cui crediamo molto".