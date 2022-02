Federazione Balestrieri: soddisfazione del presidente Marino Rossi per il ritorno del Torneo a 5

La Compagnia Balestrieri della Città di Volterra, e la Compagnia Balestrieri di Pisa Porta San Marco sono state ammesse alla Federazione Balestrieri Italiani (FIB). Due ingressi che, dopo 14 anni, portano il Torneo Nazionale ad essere disputato da cinque città. Soddisfazione per il presidente, Marino Rossi: “ Un obiettivo perseguito da tempo e condiviso dalle altre Compagnie che formano la Federazione: La Compagnia Balestrieri di Lucca, la Federazione Balestrieri Sammarinesi e la Società dei Terzieri di Massa Marittima.”







La Federazione ha inoltre confermato il sammarinese alla presidenza per il prossimo triennio. Esattamente 56 anni fa, nel 1966 venne fondata la FIB che vedeva al vertice sempre un sammarinese, Giuseppe Rossi, padre dell'attuale.

La Federazione da allora organizza il torneo Nazionale di tiro con la balestra antica all’italiana e fu proprio la Repubblica di San Marino a organizzare il primo Torneo nazionale. Da allora ogni anno il Torneo è un appuntamento irrinunciabile. Il Consiglio Federale ha già programmato la disputa del 55° Torneo Nazionale che si terrà quest’anno a Massa Marittima il 2 luglio in notturna. Nella città della Maremma saranno ben 75 i balestrieri che si misureranno per aggiudicarsi il titolo individuale di Campione d’Italia a cui sarà assegnato il prestigioso Collare di “Re della Balestra”; inoltre si terrà la competizione per il titolo del Campionato Nazionale a squadre.