Fellini Museum, oltre 75mila visitatori nel 2022

Aperto un anno e mezzo fa, il 'Fellini Museum' ha registrato, nel 2022, 75.694 visitatori - 42.773 nella parte ospitata dal quattrocentesco Castel Sismondo e 32.921 in quella ospitata da Palazzo Valloni dove si trova il Cinema Fulgor - con un incasso di 245.000 euro tra biglietti staccati all'ingresso, per 200.000 euro e acquisti al book shop per 45.000 euro. E' quanto emerge dai dati sul sistema museale riminese, messi in fila dall'Amministrazione Comunale e che vede un bilanciamento tra i numeri dei tradizionali istituti archeologici e storici - Museo della città e Domus del Chirurgo - che sommano 77.458 ingressi e quello nuovo del Fellini Museum, che ha registrato, appunto, 75.694 ingressi.

In particolare sul 'Fellini Museum' è stato attivato un innovativo sistema di monitoraggio dei flussi dei visitatori: l'8% è risultato proveniente dal Comune di Rimini; il 5% dalla provincia di Rimini; il 50% dall'Italia; il 20% dall'estero (con picchi al 35% nei mesi da giugno a settembre) e il 17% in corso di rilevazione. Più nel dettaglio, sul fronte nazionale il 33% dei visitatori è giunto dall'Emilia-Romagna; il 15% dalla Lombardia e il12% dal Veneto mentre sul fronte estero si segnalano Germania (22%); Francia (8%); Stati Uniti e Svizzera (7%); poi Polonia (6%) e Regno Unito (3%).