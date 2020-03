FLAGSTONE sono i FLINTSTONES su BOOMERANG

I Flintstones

Era il 1959 quando la puntata pilota dei FLAGSTONE fu proposta alla ABC. Piacque ai produttori televisivi ma non andò in onda che l'anno successivo, nel doposcuola per i piccoli a casa, con la prima serie dal titolo THE FLINTSTONES. Da metà marzo su BOOMERANG in esclusiva lo spin-off “YABBA DABBA DINOSAURS” in versione italiana delle “stories” di Hanna e Barbera dedicate ai figli degli Antenati: BUM BUM e CITTOLINA. I bambini di Fred e Barney ebbero da subito il gradimento della famiglia media statunitense per la leggerezza e la dolcezza dei personaggi. Lei ama la scienza ma può diventar esplosiva se si arrabbia. Lui più credulone e svogliato è un gran mangiane come d'altronde i piccoli in generale anche oggi. Ma vincente e onnipresente è il piccolo DINO, compagno di giochi e dinosauro domestico, che sa far danni più di un cane e un gatto messi insieme...

