George Clooney e Brad Pitt infiammano il tappeto rosso

Rischio insolazione per i fan in attesa sin dalle 8 del mattino, ma alla fine eccoli sul tappeto rosso, George Clooney e Brad Pitt, due star che più non si potrebbe, accompagnati dalle rispettive mogli. Hanno scelto Venezia per la loro reunion, nell'action comedy “Wolfs”, in anteprima mondiale e fuori concorso. Clooney gioca con tutti, dai fotografi che impazziscono per lui, al suo amico di sempre, Brad Pitt, che naturalmente sta allo scherzo. Sanno come prendersi in giro, anche sui reciproci acciacchi d'età e sul loro fascino che invece non tramonta mai. Un'altra star super applaudita, Jude Law, ha parlato di “The Order”, film canadese in concorso: ambientato nell'83, tratto da una storia vera, parla di un agente solitario dell'FBI, che indagando su una serie di rapine violente, intuisce come i crimini fossero opera di pericolosi terroristi interni. Al Lido anche Richard Gere, che il 31 agosto ha festeggiato i suoi 75 anni all'Harry's Bar di Venezia con la moglie. Si è lasciato andare ai ricordi legati alla sua carriera, inevitabile parlare di “Pretty Woman”: “Era un piccolo film – ha detto – non avevamo la più pallida idea del successo che sarebbe arrivato. La scena del pianoforte – ricorda – non era in sceneggiatura, ma è una sequenza molto sexy, evidentemente non c'era chimica con Julia Roberts”, ha concluso, ridendo.