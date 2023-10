Giuse al Locomotiv Club

Giuse (Giuseppe Puleo) “Delizia” (THE LIZIA) è il portavoce dei sentimenti e dei conflitti della Generazione Z (zero futuro - dice lui): disagio sociale dei nati nei Duemila. Canta GenZ (lo si è visto a Sanremo Giovani con Amadeus), autentico come la sua gente: nel pezzo CARA VITA non dimentica con ironia il “caro vita” dei ventenni come lui. Chi lo segue da sempre lo sa chi è (nato a Bagheria di Palermo ha vissuto a Bologna). Torna in concerto al mitico LOCOMOTIV CLUB dopo il COVO con LATO A LATO B racconta l'amore che muore. CRUSH è il suo LP in 10 tracce scritto da giovane cantautore insieme ad amici e giovani produttori per la MACISTE DISCHI distribuito da UNIVERSAL. Scrive quel che vive ogni giorno ('schiaccia' la vita o si fa schiacciare...) come molti, e lui fa “parte di quei molti”.