Gli uomini meschini di Foster Wallace

Il dialogo da brevi storie di UOMINI SCHIFOSI in Foster Wallace del 1999 (scrittore americano morto suicida nel 2008 a 46 anni) è tra un uomo e una donna mentre nell'adattamento del regista argentino Daniel Veronesi è per 2 attori (Musella-Mazzarelli) che si scambiano i ruoli. Uomini meschini (gelosi/violenti/devianti/perversi) visti ironicamente in modo feroce dagli autori. Tensione dialettica in intervisate SCHIFOSE per protagonisti che fanno schifo (incapaci di amare) mai veri padri, amanti, fratelli o amici. Relazioni tossiche e spietate in una galleria mostruosa di ometti approfittatori: la “tragedia di un maschio ridicolo” in faccia all'universo donna.