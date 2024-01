Goscinny: Nicolas come Giamburrasca

Editoria d'Oltralpe notissima anche in Italia i cui libri per ragazzi sono passati da diverse generazioni. Ora il cinema d'animazione francese ne ripropone la serie d'autore creata dal papà di Asterix, René Goscinny, e disegnata dal mitico Jacques Sempé. Nella nuova versione italiana il bambino Nicola diventa Nicolas e si presenta così: “ vivo coi miei in una piccola città. A scuola imparo tante cose sin da quando la Francia era piena di Galli...”. I libri risalgono al 1959 dall'incontro di due geni creativi di penna e matita. Un ragazzino di 8 anni è protagonista di avventure quotidiane combinando guai alla Giamburrasca... Le trasposizione cinematografiche sono tante ma il cartoon ha una suo fascino originario. Nicolas esce dalle pagine e dialoga con noi.