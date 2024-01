Gustav Klimt: il suo bacio è un "Urlo" d'amore

Il bacio di Klimt

Una grande storia d'arte al cinema che la Nexo Digital ha realizzato in collaborazione con il Belvedere di Vienna. I retroscena di un quadro che divenuto icona ha stravolto la sua essenza trasformandosi qualcos'altro: la Secessione austriaca va ben oltre la rivoluzione estetica del 900. Il bacio smuove dentro corpo e sentimento coinvolge lo spettatore in un abbraccio pittorico che esce dall'opera e si fa storia. Guancia, volto, occhi chiusi di lei, testa reclinata. Quel bacio è “l'Urlo” d'amore di Klimt per noi. Un'immagine d'oro divenuta merchandising non perde il suo potere evocativo se la si guarda nell'atelier viennese del 1908 tra il pittore e la sua donna ambedue in vestaglia dorata.