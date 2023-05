I Piqued Jacks non ce l'hanno fatta. San Marino fuori dalla finale di sabato

dal nostro inviato Luca Salvatori

Superare la selezione della semifinale era un obiettivo difficile, centrato in precedenza solo tre volte, nelle tredici partecipazioni di San Marino all'Eurovision Song Contest, ma la delusione è stata forte anche perché i Piqued Jacks, sul palco di Liverpool, hanno fatto la loro parte, senza sbavature, e con il brano “Like an animal” hanno strappato applausi in arena e consensi dalla stampa specializzata. Il sogno di andare in finale si è infranto definitivamente quando le conduttrici dell'Eurovision hanno letto la classifica dei 10 artisti su 16 che, avendo superato la seconda semifinale, sabato potranno tornare in arena a competere.

Nonostante il risultato negativo i ragazzi di Pistoia, con grande fair play, al rientro in camerino, hanno accettato di commentare ai nostri microfoni la loro esclusione. In camerino, a supportare i Piqued Jacks, a fine serata, anche il Segretario di Stato Federico Pedini Amati che ha assistito alla semifinale dalla 'green room', l'area riservata alle delegazioni all'interno dell'arena.

L'inviato Luca Salvatori ha sentito i Piqued Jacks, Marco Vannuzzi, capodelegazione Eurovision e Federico Pedini Amati, Segretario di Stato al Turismo