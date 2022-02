Il 16 febbraio alla Cineteca di Rimini la prima di “Over The Skyline” del riminese Marco Gentili

Sentiamo Marco Gentili

Il senso della nostra esistenza è la grande questione al centro di "Over The Skyline", cortometraggio interamente girato nella piccola frazione di Rivazzura di Rimini per volontà del regista, che qui è nato e cresciuto. Marco Gentili pone infatti tra i principali obiettivi del suo lavoro quello di valorizzare la sua terra: "Tutti i miei lavori - conferma Gentili - devono parlare di Romagna. Se non lo facciamo noi romagnoli non lo fa nessun altro e la nostra terra è pregna di storie da raccontare, perché altrimenti andrebbero perse". La prima proiezione in calendario per il 16 febbraio alla Cineteca di Rimini, in presenza di Gentili, che ha scritto e diretto il corto prodotto dalla Goodfellas Motion Pictures. Tutto realizzato in piena zona rossa, rendendo il lavoro più complicato, ma regalando un nuovo personaggio: la Desolazione.







Luoghi che diventano unici e non più solo meta balneare. Vincitore di 16 premi internazionali, il 32enne riminese con il suo progetto porta la fantascienza anche in Italia. "La narrazione - continua anche Gentili -, essendo un amante di Christopher Nolan, si alterna su più piani temporali. Ma con il tempo ci gioco anche da un punto di vista di storytelling. Il tempo diventa così protagonista". Ora Gentili è alle prese con il suo nuovo progetto, un lungometraggio il cui tema principale è la mente umana. Le riprese le farà come sempre in Romagna, ma questa volta – confessa il regista – gli piacerebbe girare qualche scena anche a San Marino.

Nel video l'intervista al regista, Marco Gentili