Il cinema riminese non muore mai

Si punta sempre su territorio (la Romagna felliniana), film d'autore e ospiti. Maggio riminese a inizio stagione estiva turistica, ancora al cinema Fulgor (spazio aperto e diffuso per tutti) e in altri siti museali e teatrali cittadini, in collaborazione con UniRimini. L'Anica ci mette il patrocinio e Confindustria punta sul sostegno e diffusione dell'industria cinematografica, indotto compreso ( settore fortemente penalizzato dal covid e colpito dall'onda lunga pandemica insieme al comparto spettacolo in generale), a soffrire sono le maestranze anche in regione. Programma ricco di eventi e iniziative gratuite: proiezioni, lezioni e seminari. Cerimonia finale con il premio Cinema e Industria. Continua FELLINIANA (si attende l'apertura del museo) a ricordo del centenario del regista, di Tonino Guerra e anche di Giulietta Masina. Rilancio della cultura sostenuta dal turismo gli organizzatori lavorano, in sinergia tra pubblico e privato, nel nome del cinema.









