Il circo contemporaneo in un libro americano

La rappresentazione teatrale è lo specchio del suo autore. Scotton è artista (attore e acrobata) del Circo Teatro che è un genere del tutto particolare, multidisciplinare: recitazione, danza, acrobazie e musicalità. ON THE ROAD libera tutto. La giocosità del gesto a volte surclassa il testo dichiaratamente letterario: la Beat Generation americana lo prevedeva già settant'anni fa. La compagnia ArteMakìa co-fondata con Olivia Ferraris è cresciuta per metafore sceniche facendo del circo contemporaneo anche un laboratorio comico e clownesco, che secondo l'autore e regista Milo Scotton, ha un respiro politico per “mettere in viaggio” la persona oltre il suo limite (come avviene per trapezisti e fantasiti sotto il tendone). AGAIN, avanti ancora in un lungo viaggio (“on the road”) o AGAINST, sempre contro il conformismo e la banalità del modello imperante, già per Kerouak e Allen Ginsberg, mortalmente uguale.