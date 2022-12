"Il Danno alla Persona nella Repubblica di San Marino" davanti al pubblico in Biblioteca

Presentato al pubblico alla Biblioteca di Stato “Il danno alla persona nella Repubblica di San Marino”, lavoro di Lorenzo Broccoli, avvocato, compendio nato da una lunga ricerca relativa a norme e consuetudini giuridiche in difesa dei diritti morali e patrimoniali dei soggetti che hanno subito un danno. Edito da Aiep, nella collana dedicata al diritto sammarinese, non manca di fornire un quadro di diritto comparato fra la disciplina giuridica sammarinese ed italiana. A introdurre il lavoro di Broccoli, il Segretario all'Industria, Fabio Righi e il Sindaco di Monte Grimano Terme, Elia Rossi, per un incontro con il pubblico moderato dall'avvocato Mirko Dolcini.