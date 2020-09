Il libro di Vitali in un incontro al parco

“La vita è restituzione” - dice VITALI - “ mi è stato regalato del tempo” e di questo rapporto temporale la beata Sandra Sabattini (giovane universitaria della Papa Giovanni di don Benzi morta a 22 anni in un incidente) ne sapeva qualcosa. Don Oreste credeva molto nell'intercessione di Sandra per la cura del male di Stefano e li voleva insieme a tutti i costi quasi obbligando amici e volontari a chiedere... Il Don, la pregava spesso anche poco prima della sua stessa morte nel 2007, quando Stefano cominciava nel dolore a tornare alla vita come in una nuova nascita.

fz