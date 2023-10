Il sogno di Ginevra Bencivenga: cantare a Natale per Papa Francesco

Al Teatro Titano la finale del “Christmas Contest” per la selezione di tre giovani artisti che canteranno al Concerto di Natale in Vaticano. Tra i finalisti anche la sammarinese Ginevra Bencivenga.

I nome dei tre talenti che potranno esibirsi di fronte al Santo Padre, nel concerto di Natale, verranno ufficializzati il 3 dicembre quando la finale di “Christmas Contest”, tenutasi al Teatro Titano, andrà in onda su San Marino Rtv. Tra gli 8 finalisti, su circa 5.000 partecipanti, anche la 18enne sammarinese Ginevra Bencivenga che è anche autrice del brano proposto. “Era appena iniziata la guerra in Ucraina e m'è rimasta impressa l'immagine di una madre incinta, morta tra le macerie. E' stato quello il mio punto di ispirazione. Parlo dei bambini in guerra, dei bambini sui barconi. Parlo di un Natale più sociale, per far riflettere”. Ginevra Bencivenga e i 16 semifinalisti, nelle scorse settimane, erano stati ricevuti in udienza da Papa Francesco: “E' stato veramente emozionante. Le parole del Santo Padre mi hanno aperto un mondo e mi sono sentita super lusingata perché ci ha detto di portare avanti la musica, un'arma di salvezza molto potente con cui possiamo mandare messaggi positivi”.