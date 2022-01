Il teatro della morte rende vive le "Vecchiette"

Un lungo viaggio 'allegramente' funebre e ciarliero basato sull'ironia (del drammaturgo Pierre Notte) affrontato delle nostre due Thelma e Louise un po' attempate, Annette (Francesca Mazza) e Bernadette (Angela Malfitano), sorelle con le ceneri in mano (della mamma). Le due vanno a inumarla nella tomba di papà a Nord di Parigi (nell'Amiens) dove l'uomo riposa da 25 anni. Non c'erano mai state! Si accorgono di non aver mai affrontato il problema della morte del padre se non con la morte della madre. Non manca il conflitto che anima la loro diversità. Lo scontro ci fa scoprire quanto siano simili alla fine: ma chi le ha educate così!? Due piccole donne verso nord... dove il punto cardinale rappresenta un limite da superare. In treno, in auto, sul pullman o a piedi (magari ballando: la ballata della morte) passaggio inevitabile per chiunque non tanto per età ma per il destino di ognuno. Un lutto ci spegne e ci irrigidisce - scrive il drammaturgo e giornalista francese – la perdita rende complici le due sorelle che oseranno di più e vorranno tutto dal resto dei loro giorni (e chi se ne frega dell'età!).

