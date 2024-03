Il Tip Tap "composizione in movimento"

Musica classica e Tap Dance americana interpretati dal ballerino francese Lehmann da vero “compositore in movimento” del Tip Tap di Broadway in performance fisiche emozionali, quasi un'esperienza sensoriale. Un palco senza confini che rende l'espressione artistica TAP VIRTUOSO, da Parigi a New York, un successo che continua. Danza e musica come nessuno aveva mai visto prima nella storia dello spettacolo. Un'esplosione melodica e ritmica. C'è qualcosa di magico nell'esecuzione corale come una cifra, una chiave universale, che non hanno né spartito né coreografia solo maestria.