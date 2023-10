Il Tour Music Fest torna a San Marino per le fasi finali

Nel video le interviste a Filippo Francini (Direttore Dipartimento Turismo e Cultura) e Gianluca Musso (General Director Tour Music Fest)

Musicisti da tutta Europa, con culture e storie differenti: sul Titano l'appuntamento è dal 27 novembre al 2 dicembre per le fasi finali della più grande competizione europea dedicata alla musica emergente. Come sempre il Tour Music Fest, arrivato alla 15esima edizione, è un'occasione per i giovani cantanti di esibirsi su un palco importante e partecipare alle masterclass di formazione musicale.

A tenerle ospiti di rilievo, che comporranno la giuria del concorso, come Beppe Vessicchio (direttore musicale dell'evento), Monica Hill, Kara DioGuardi (produttrice americana di spicco) e Francesco Rapaccioli (preparatore vocale di Lazza e Irama). Per San Marino – che mette a disposizione Teatro Titano, Nuovo di Dogana e Sala polivalente Little Tony – una vetrina e un'opportunità per attrarre turisti. Oltre alla finalissima del 2 dicembre, infatti, al Nuovo di Dogana la sera prima ci sarà lo spettacolo “Queen at the Opera”, il più grande omaggio mai realizzato al gruppo di Freddie Mercury.

E i biglietti, per entrambi gli eventi, sono già disponibili su Ticketone. "L'anno scorso il Tour Music Fest ha riscosso un grande successo e per questo replichiamo - commenta Filippo Francini, Direttore Dipartimento Turismo e Cultura -. La musica unisce e ispira. Si creano legami che uniscono popoli. Il messaggio dunque che vuole lanciare è veramente importante". Sono 600 le formazioni artistiche ancora in gara, tra cui due sammarinesi, ma i nomi verranno ufficialmente svelati stasera sul sito dell'evento.

Una selezione frutto di 4 mesi di tour in 9 nazioni e 33 città europee, con lo scopo di far vivere ai partecipanti un'esperienza di crescita personale e artistica. "Dal 2007 ad oggi la nostra mission è supportare gli artisti facendo formazione professionale - spiega Gianluca Musso, General Director Tour Music Fest -. Quest'anno saremo di nuovo a San Marino per le fasi finali e riproponiamo una grande programmazione, con oltre 50 eventi dal vivo e grandi spettacoli".

Nel video le interviste a Filippo Francini (Direttore Dipartimento Turismo e Cultura) e Gianluca Musso (General Director Tour Music Fest)