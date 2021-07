In centro storico la tre giorni di Historica, tuffo nel passato dall'Impero Romano alle due Guerre Mondiali

Tutti a bordo della Delorean, e via indietro nel tempo come in "Ritorno al futuro". Nel centro storico di San Marino, ha preso il via la rassegna di Historica, la manifestazione che si svolgerà nelle vie del borgo per il fine settimana, accompagnando il pubblico alla scoperta degli oltre 1700 anni di storia di San Marino. Acrobati, giullari, musici e trampolieri animano il centro storico, pronti a stupire i passanti con esibizioni per le vie della città. Sei le aree tematiche allestite per l'evento. Un percorso che parte dagli antichi romani con provetti gladiatori che si scontrano a duello armati di scudo e gladio. Basta girare l'angolo per ritrovarsi faccia a faccia con Giuseppe Garibaldi. Quattro colpi di pistola e si ritorna in un attimo all'unificazione del Regno d'Italia. A chiudere il viaggio nel tempo due stand al campo Bruno Reffi dedicati alle due Guerre Mondiali. Tre soldati americani controllano l'ingresso dei turisti nella città.