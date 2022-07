Jannacci: Paolo suona con e per Enzo

La voce di mio padre in musica e canzoni sono io!, potrebbe dire Paolo, pianista jazz di livello e cantautore ironico con una vena malinconica come quella del grande genitore, Enzo Jannacci. Il progetto che il musicista porta in tour per l'estate è uno spettacolo in prosa e poesia musicali cantato e recitato (ben suonato e arrangiato da strumentisti d'eccezione) infarcito di racconti e battute comiche come faceva il papà. Brani cari al pubblico e alla famiglia del capostipite: Jannacci Dottor Vincenzo, medico condotto, amato dai bambini (che visitava gratis se i genitori non potevano pagare).

