JBees in Orchestra III, ultima chiamata: pochissimi posti rimasti

Fervono i preparativi per “JBees in Orchestra III”, domani sera alle 21.00 al Teatro Nuovo di Dogana. E sarà grande spettacolo. Dopo i sold-out delle prime due edizioni, la band torna con un concerto esclusivo proponendo il meglio della disco music anni '70/'80 e non solo. Sul palco insieme ai Jbees, special guests gli archi dell’Orchestra Rimini Classica e le voci della Corale San Marino, per un totale di 50 artisti.

Occorre, dunque, affrettarsi per accaparrarsi gli ultimi biglietti disponibili. LA PREVENDITA su https://www.vivaticket.com/.../jbees-in-orchestra-iii/195365 SARA' ATTIVA FINO A DOMANI, 5 GENNAIO 2023 ALLE ORE 10:00.

Biglietti acquistabili, inoltre, nel punto vendita di San Marino al FREESHOP c/o Atlante Shopping Center.

Eventuali ultimi biglietti rimasti potranno comunque essere acquistati direttamente presso il Teatro Nuovo di Dogana domani, 5 gennaio 2023 a partire dalle ore 16:00.

JBO III è una produzione Fun4all e JBees, con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Turismo e in collaborazione con l’Ufficio del Turismo. Segreteria organizzativa Patrizia Gallo Events.