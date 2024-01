L'amore circense "è così"

Aïtal in occitano significa “è così” come ci pare. Semplice e autentico come l'amore. Infatti Kati dalla Finlandia e Victor parigino si sono incontrati e amati in strada (in auto!), al circo “on the road” facendo poi uno spettacolo itinerante, che portano in giro per l'Italia, dove non poteva mancare la tappa circense di Parma dei TUTTI MATTI da Natale all'Epifania. Comici, clown, acrobati così romantici da raccontare la loro vita di coppia. I due cercano un equilibrio sempre possibile se si ama. Figure acrobatiche e giochi mozzafiato conditi in clownerie dalla classica ironia d'Oltralpe: nel bene e nel male, recita il titolo dello spettacolo (pour le meilleur et pour le pire).