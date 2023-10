L'amore della signora Tchaikovsky

La moglie di Tchaikovsky

Ambientato nel 1877 quando Antonina ex allieva entra prepotentemente nella vita del grande compositore russo dichiarandogli il suo amore in una lettera riuscendo a sposarlo per 'redimerlo' con la sua dedizione che diverrà un incubo per TCHAIKOVSKY e un'ossessione folle per la donna. L'autore del LAGO DEI CIGNI, tormentato e complesso nel matrimonio di facciata per la sua omosessualità nascosta, visto attraverso gli occhi della appassionata consorte che lo ama fino alla fine. Dicerie e tabù per secoli circondarono i diari segreti del genio romantico morto a San Pietroburgo di colera in strane circostanze. Cedette alle lusinghe coniugali per non essere come il protagonista (freddo e senza cuore) dell'opera ONEGIN a cui lavorava. Un film pittorico e letterario che rimanda inconsciamente a Vermeer e alla “Karenina” di Tolstoj.