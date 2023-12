L'intelligenza naturale della "Tigre di Cremona"

Lasciare andare, via, l'amore: l'ABBANDONO si spacca in due (ABBAN-DONO) ma contiene comunque il pegno di una vita, il gesto gratuito di un regalo che è per sempre. Brano scritto con Magro-Saturnino dalla “Tigre di Cremona”, appellativo delle origini. Il disco parte del Vol.2 di un Lp è anche un video (creato con diversi software sperimentali in A.I. dalla Iulm) contenuto in un sito web avveniristico coniugando estetica e melodia. Mina è GIOCANDA, PRIMAVERA e URLO della storia dell'arte con la sua faccia. ABBAN-DONO è una ballata amorosa in forma dipinta da una intelligenza nuova che sfrutta il mistero di un'arte antica cantata da una diva divenuta eterna.