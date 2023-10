La Campana della Pace nel segno dell'amicizia tra San Marino e Giappone

Nel video Danilo Chiaruzzi

Non solo un simbolo di pace, ma un segno della grande amicizia che lega San Marino e il Giappone. Così il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari ha inaugurato la Campana della Pace, donata al Titano dall'associazione “Japan San Marino Friendship Society” su proposta del sindaco dell'isola giapponese di Ishigaki. “I nostri due Paesi – aggiunge Beccari – hanno in comune tanti secoli di storia e oggi aggiungiamo un altro tassello alle nostre relazioni”.

La “World Peace Bell” è già presente in numerosi Paesi del mondo ed in diversi siti in Giappone.

Sentiamo Danilo Chiaruzzi, Presidente Japan San Marino Friendship Society