La Guerra civile a "stelle e strisce"

Un futuro federale a “stelle e strisce” distopico che racconta di stati e individui uno contro l'altro in un mondo distorto e conflittuale che di unito ha ben poco se non il dominio delle armi come nel Far West. Un oscuro testamento sul degrado della democrazia. Demonizzare l'avversario politico su una presunta superiorità etica allarga solo le divisioni, e così, è GUERRA CIVILE. Una troupe di reporter da New York a Washington cerca di incontrare il presidente sull'onda della domanda del soldato Plemons: “Che tipo di americano sei?”.