La sammarinese Linda Bravi Gozi modella su Vogue

A soli 16 anni, la nostra giovane modella ha lavorato per un servizio fotografico su VOGUE. Una passione nata da bambina quella per la moda, quando davanti allo specchio provava abiti, scarpe e borse. Grazie all’agenzia di model management First Model & Actor, ha acquisito sicurezza nel posare davanti alla macchina fotografica. Linda Bravi Gozi confessa il suo desiderio: lavorare come fotomodella e influencer su Instagram e come figurante in videoclip musicali e pubblicità.

“Da diverso tempo ho iniziato a pubblicare foto professionali sul mio profilo Instagram e i followers hanno iniziato a crescere. Le prime opportunità sono arrivate e ho iniziato alcune collaborazioni con aziende di San Marino per dare visibilità ai loro prodotti nelle mie foto”, ha spiegato Linda.

La 16enne sammarinese frequenta la Terza Liceo in Scienze Umane. “A chi sogna di diventare modella o modello, voglio dire innanzitutto di essere determinati e di non avere fretta".