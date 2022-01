La Shoah dell'Orsa a Reggio

"Vivere ancora. Voci dal filo spinato"

Drammaturgia di Bernardino Bonzani e Monica Morini in foto e immagini d'epoca amplificate dai commenti pianistici curati Claudia Catellani. Il Teatro dell'Orsa torna per la Shoah ai racconti a due voci tratti da diari, memorie e ricordi, di deportati illustri come Etty Hillesum, Peter Weiss e Primo Levi. La memoria del silenzio scende lentamente tra il pubblico con la struggente testimonianza dei sopravvissuti che si fa poesia... Crimini contro le persone e gli individui più deboli e inermi incapaci di difendersi si accumulano nel tempo come ammassi di corpi senza vita diventano perpetui crimini contro l'umanità di tutti. Ma ci vuole un cuore pesante anche oggi per rammentarci di non dimenticare mai. Facce, voci e suoni, anche in streaming per le scuole e i più giovani, che sanno la differenza tra le piccole emozioni e la commozione nel pensare alle farfalle colorate volare sui campi di Auschwitz dove c'era ancora la neve...

fz