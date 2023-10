La storia di Rimini dalla preistoria ai giorni nostri, in un libro la narrazione anti clichè

Nel video l'intervista ad Annamaria Gradara, giornalista e scrittrice

Non un volume di storia, né una guida turistica. Il libro di Annamaria Gradara (Typymedia Editore) è una ricerca approfondita, caratterizzata da un'ampia bibliografia ed uno stile semplice, che mette in fila i fatti dalla preistoria valorizzando il ruolo storico di Rimini, città che sconta il cliché da capitale delle vacanze. Con lo sforzo in più di andare a ripescare, sullo sfondo dei grandi eventi, vicende e protagonisti anche minori, Un viaggio nel tempo e nello spazio, dai primi insediamenti preistorici alla fondazione romana, dalla nascita degli stabilimenti balneari agli episodi risorgimentali, senza tralasciare notizie curiose sulla Rimini di Fellini. Pagina dopo pagina l'essenza della città si delinea accanto alla sua identità. Nelle pagine anche il legame con San Marino, a partire dall' origine geologica che accomuna i due territori fino ad episodi meno conosciuti.

