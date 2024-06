La Tresse: una vita presa per i capelli

Tre donne in tre continenti differenti condividono tre storie apparentemente lontane che hanno in comune i capelli (le ciocche intimamente femminili che si intrecciano): LA TRECCIA e la perdita... il capello, sottile e forte, resistente come la cheratina che lo compone. India, Italia e Canada: Smila con la figlia tra le intoccabili cercano la fuga vendendo i capelli. Giulia (Fotini Peluso, splendida!) si carica sulle spalle il laboratorio di “cascatura” artigianale di parrucche del padre malato sul lastrico. Sarah, brillante avvocatessa con due divorzi e figli da padri diversi, scopre la malattia che le farà perdere i capelli ma non la loro forza intrinseca. Tutte lottano e prendono il destino fino all'ultimo per i capelli... Il coraggio muliebre, vita che riprende vita, come solo le donne sanno fare: (ri)crescono, intrecciano destini, curano e amano senza fine. Sfidano sé stesse dandosi del tu.