Letteratura protagonista agli Orti Borghesi: Ettore Bonato e Michele Marziani a confronto

Secondo appuntamento agli Orti Borghesi della rassegna letteraria e musicale “Per Iscritto”. Dieci autori, dieci libri e cinque incontri. A ogni serata sono presenti due scrittori che commentano, a vicenda, il libro dell'altro, accompagnati dalle musiche di Roberto Monti. Ieri sera ospiti Ettore Bonato, autore di “Rincorrendo Brera”, dedicato al giornalista che seppe far riflettere intere generazioni sui significati non banali che sono racchiusi in una partita di calcio; e Michele Marziani con “La cena dei coscritti”: una storia di montagna e, in un certo senso, di resistenza. Prossimo appuntamento lunedì 2 agosto con Luigi Lewis Busignani, autore di “Jam-Roll (Back to Lilac Scent)” e Antonio Prenna, con “Piante carnivore in salotto”.