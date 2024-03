"Liza" porta la commedia musicale al Titano; "Artisti in pista" trasforma in circo il Nuovo di Dogana

Nel video le interviste ad Andrea Belluzzi (segretario alla Cultura), Elia Rinaldi (Segreteria Turismo) e Lucia Righi (organizzatrice "Artisti in pista")

Le Segreterie Turismo e Cultura presentano insieme due importanti appuntamenti. Continua la rassegna TrEATRI, che unisce dramma, commedia e musical. Il secondo spettacolo è “Liza, stasera mi confesso”. Venerdì 22 marzo alle 21.15 sul palco del Teatro Titano emozioni contrastanti: allegria, ironia e momenti di sofferenza. A interpretare i protagonisti Elena Berera e Rita Nesci, per la regia di Roberto di Napoli. Alla direzione dell'orchestra il maestro Dino Gnassi. Una commedia musicale in mero stile Teatro della Clavicola, associazione culturale sammarinese che cura il cartellone. "TrEATRI è un progetto che sosteniamo per valorizzare gli artisti del nostro territorio - spiega Andrea Belluzzi, segretario alla Cultura - in contaminazione con professionisti italiani per creare opportunità di confronto e crescita". Un appuntamento organizzato dalle Segreterie Cultura e Turismo, così come “Artisti in pista”.

Domenica 24 marzo alle 18 il Teatro Nuovo di Dogana si trasforma in un grande circo, con acrobati, clown e ballerini. Uno show il cui ricavato sosterrà la ricostruzione del tendone di Borgo Maggiore. "Un evento di solidarietà verso il Castello del Circo - commenta Elia Rinaldi della Segreteria Turismo - per ridare vita a una realtà molto importante per San Marino". "Ci sarà un'energia travolgente - aggiunge Lucia Righi, organizzatrice di 'Artisti in pista' - portata da allievi e non solo de Il Castello del circo. Tanti artisti sul palco, provenienti da tutto il Centro Italia".

