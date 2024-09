Lo champagne fatto da donna

"Madame Clicquot"

Una donna ottocentesca che ha fatto scuola tra le imprenditrice e le figure femminili di successo nell'imprenditoria e nell'arte fino ai giorni nostri. LA GRAN DAMA dello CHAMPAGNE è storia vera fatta leggenda: MADAME CLICQUOT, visionaria così reale. La vedovanza anche ai tempi post-rivoluzionari di Napoleone Bonaparte era uno svantaggio insormontabile per una signora che reinventò la figura manageriale (marketing, logistica e tecnica enologica) per necessità da donna cambiò il mondo dello champagne in tutto il mondo... (nonostante le guerre).