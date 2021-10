"Mani" che non toccano in un balletto 'primordiale'

WIM VANDERKEYBUSIL è un regista e coreografo fiammingo oltreché ballerino che prova con HANDS DO NOT TOUCH YOUR PRECIOUS ME a prestare mani e corpi all'arte in sculture viventi. Le musiche e i suoni 'ambient' della compositrice elettroacustica CHARA CALVO completano la RED DANCE di Norbert Pflanzer sulla ricerca artistica visiva del congolese OLIVER de SAGAZAN studiata su materiali malleabili a base di argille e colori terrosi naturali. Un mondo per 8 danzatori vere sculture viventi immessi sulla scena come oggetti, animali, fantasmi senza tempo provenienti dalla preistoria. Forza, fragilità e turbamento, nella paura atavica degli uomini. Il titolo della performance è tratto da un inno poetica sumero alla Dea Inanna di oltre 4000 anni fa. Parole incise su tavole di argilla, antichissime, e tra le prime testimonianze scritte dell'umanità. Carne e terra impastate con il sangue nell'humus della nostro umano.

fz