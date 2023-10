Mara Verbena e gli ospiti del “Meeting di Arti Floreali” dalla Reggenza

Davanti ai Capitani Reggenti per una doppia celebrazione, nel nome della passione per la floricoltura. 40 anni di attività per l'azienda “Fior di Verbena” di Mara Verbena, anche protagonista nell'organizzazione del Meeting Internazionale che in questi giorni fa di San Marino capitale dell'arte della composizione floreale, chiamando professionisti del 'floreal design' da tutto il mondo.

Presentata dal Segretario all'Industria, Fabio Righi, Mara Verbena ripercorre gli inizi della sua avventura, gli incontri e le conoscenze nel percorso lavorativo; dice grazie al sostegno ricevuto dalla sua terra, come chiave per i suoi traguardi imprenditoriali. “La mia carriera – dice – è stata una grande avventura collettiva”, richiamando il supporto della famiglia e l'impegno dei collaboratori.

Legame con il Titano evocato anche dai Capitani Reggenti, Filippo Tamagnini Gaetano Troina: “Nello storico negozio di Cailungo – dicono – è prosperata una storia radicata nel territorio, legata alla cerimonialità anche istituzionale della Repubblica”, ricordando l'ideazione di Mara, la “rosa di San Marino”, che abita il giardino di Palazzo Pubblico. Evidenziando il contributo portato nel patrimonio di valori, di intelligenza e di creatività dell'imprenditoria sammarinese, non dimenticano di ricordare che la “virtuosità di una azienda è frutto di un lavoro di squadra”, riconoscendo l'impegno di tutto lo staff di dipendenti quale “punto di forza di un successo corale”.